Μπούρας: «Η Καλαμάτα θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, πιστεύω στις 10 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο το γήπεδο»

Ο αντιπρόεδρος της Καλαμάτας, Τάσος Μπούρας, μίλησε στη NOVA για την επιστροφή της Μαύρης Θύελλας και για το θέμα του γηπέδου.

H Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως τα πρώτα της ματς θα τα δώσει μακριά από την πόλη της, λόγω των απαραίτητων εργασιών στην Παραλία.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Τάσος Μπούρας, μίλησε στη NOVA στο πλαίσιο της κλήρωσης του πρωταθλήματος και αφού εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η ομάδα του Χριστοφιλέα θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο μετά τη διακοπή, ήτοι για το ματς με τον Βόλο που θα γίνει το διάστημα 12-13 Οκτωβρίου.

Θυμίζουμε πως η Μαύρη Θύελλα θα παίξει στην Τρίπολη το πρώτο της εντός έδρας ματς, με φιλοξενούμενο τον Άρη, ενώ στη συνέχεια θα έχει δυο εκτός έδρας αγώνες σε Αγρίνιο και Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του Τάσου Μπούρα

«Η Καλαμάτα επέστρεψε στη Super League για να μείνει. Έχει έναν πρόεδρο με όραμα και χρήματα που τα διαθέτει. Η Καλαμάτα θα είναι από τις εκπλήξεις του νέου πρωταθλήματος. Θα με θυμηθείτε.

Πιστεύω ότι μετά τους αγώνες της Εθνικής, δηλαδή στις 10 Οκτωβρίου, η Καλαμάτα θα είναι στο γήπεδο της. Θα κάνουμε ότι μπορούμε. Ειδικά ο πρόεδρος αν χρειαστεί θα πιέσει και τον Δήμαρχο, ώστε 10 Οκτωβρίου η Καλαμάτα να είναι στο εθνικό Στάδιο.

Θέλουν, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ήδη αναμένεται να βγει προκήρυξη για τα έργα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα έχουν ξεκινήσει. Ο χλοοτάπητας, το στέγαστρο, οι κάμερες».