Επαγγελματικό συμβόλαιο με την Καλαμάτα υπέγραψε ο νεαρός Μεσσήνιος, Παύλος Βαρελάς.

Εκτός από μεταγραφές, η Καλαμάτα επενδύει και σε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, δικα της παιδιά, θέλοντας να δώσει ευκαιρίες και να επιβραβεύσει την «σκληρή» δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Μαύρη Θύελλα» γνωστοποίησε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον νεαρό και ταλαντούχο, Παύλο Βαρελά. Ένα παιδί που αποτελεί γέννημα θρέμα της περιοχής, όντας Μεσσήνιος και έχοντας φορέσει με επιτυχία τη φανέλα της Κ19.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Παύλου Βαρελά, επιβραβεύοντας την αφοσίωση, την εξέλιξη και τη σκληρή δουλειά ενός ποδοσφαιριστή που έχει ήδη φορέσει με περηφάνια τη φανέλα της ομάδας μας σε επίπεδο νέων (Κ19).

Ο Παύλος αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Μαύρης Θύελλας, αλλά και ένα παιδί του τόπου μας, όντας Μεσσήνιος. Έχει διαγράψει τη δική του πορεία μέσα στον σύλλογο και αποδεικνύει καθημερινά πως διαθέτει το ταλέντο, τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία που απαιτεί το έμβλημα της Καλαμάτας.

Η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και φιλοδοξίες, αλλά και μια επιβράβευση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς.

Η οικογένεια της ΠΑΕ Καλαμάτα εύχεται στον Παύλο υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το κερδίζουν καθημερινά.