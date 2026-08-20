Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Πέμπτη σήμερα (20/08), ημέρα ευρώπης, καθώς τρεις από τις πέντε ομάδες που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά κύπελλα θα δώσουν τη μάχη τους με στόχο την είσοδο στις League Phase της επόμενης σεζόν.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και στους Galacticos με όλο το ρεπορτάζ των ομάδων που θα αγωνιστούν, αλλά και όλο το παρασκήνιο των μεταγραφών των ομάδων της Stoiximan Super League.

H δράση ξεκινάει λοιπόν στις 20:45 (OPEN), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τη Μπράν για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League. Ένα τέταρτο αργότερα, στις 21:00 (Cosmote Sport 1) ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί στο Παγκρήτιο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League και στις 21:30 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβα για το Conference.

Ακόμη στις 22:00 (Cosmote Sport 3) η Σέφιλντ Γουενσντέι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μπράντφορντ για την τρίτη κατηγορία της Αγγλίας και την ίδια ώρα η Ράγιο Βαγιεκάνο θα έρθει αντιμέτωπη με την Αλαβές στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της LaLiga (Cosmote Sport 7).

Τέλος στις 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) θα διεξαχθεί το Diamond League Διεθνές Μίτινγκ Επί Κοντώ στη Λωζάνη της Ελβετίας.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας