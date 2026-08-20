Οι σκέψεις του Λίσι για 4-3-3 με Λουσέ ή Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλιας. Στο μυαλό του Ιταλού και ο Εντιαγέ για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ ενόψει Μπραν

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε (20:45-ΟΠΕΝ TV) στην Τούμπα απέναντι στην Μπραν με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα -το μήνυμα του κόσμου χθες ήταν ξεκάθαρο και ηχηρό- για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ουσιαστικά ένα μεγάλο δίλημμα ως προς τον σχηματισμό και τα πρόσωπα της ενδεκάδας. Η απουσία του τιμωρημένου Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ, αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στη μεσοεπιθετική γραμμή και αναγκάζει τον Ιταλό τεχνικό να αναζητήσει διαφορετικές ισορροπίες.

Το σενάριο που έχει κερδίσει πόντους τις τελευταίες ώρες είναι η μετάβαση σε καθαρό 4-3-3, με τον Τομ Λουσέ να μπαίνει στην ενδεκάδα και να σχηματίζει μαζί με τον Μπαπτίστ Σανταμαριά και τον Χρήστο Ζαφείρη την τριάδα της μεσαίας γραμμής.

Μια τέτοια επιλογή δίνει στον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη ασφάλεια στον άξονα, αλλά και τη δυνατότητα στον Ζαφείρη να παίξει αρκετά μέτρα ψηλότερα, έχοντας μεγαλύτερη ελευθερία στις επιθετικές κινήσεις του.

Από εκεί και πέρα, αρκετά πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα.

Ο Γίρι Παβλένκα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Δημήτρη Γιαννούλη να έχει το προβάδισμα για την αριστερή πλευρά. Στο κέντρο της άμυνας οι Παντελής Χατζηδιάκος και Γιάννης Μιχαηλίδης είναι οι επικρατέστεροι για να αποτελέσουν το δίδυμο των στόπερ.

Εφόσον ο Λίσι καταλήξει στο 4-3-3, η τριάδα Σανταμαριά, Ζαφείρης και Λουσέ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στον άξονα.

Στην επίθεση, ο 19χρονος Ανέστης Μύθου παραμένει η βασική επιλογή για την κορυφή χωρίς να αποκλειστεί το σενάριο να δούμε τον νεοαποκτηθέντα Εντιαγέ στο βασικό σχήμα. Ο Τάισον θα πάρει θέση στην αριστερή πλευρά, ενώ δεξιά όλα δείχνουν Χατσίδη, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να έχει μπροστά του μία πρώτη ευκαιρία μετά την απουσία του Ζίβκοβιτς.

Υπάρχει, ωστόσο, και δεύτερο σενάριο.

Ο Λίσι μπορεί να διατηρήσει το 4-2-3-1 που χρησιμοποίησε στα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Σε αυτή την περίπτωση ο Λουσέ μένει εκτός αρχικού σχήματος, Σανταμαριά και Ζαφείρης αποτελούν το δίδυμο στον άξονα και ο Δημήτρης Πέλκας περνά στην ενδεκάδα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο πίσω από τον Μύθου.

Έτσι, το βασικό δίλημμα του προπονητή του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από τη σέντρα φαίνεται να συμπυκνώνεται στο Λουσέ ή Πέλκας, επιλογή που ουσιαστικά θα καθορίσει και τη μορφή που θα έχει ο Δικέφαλος μέσα στο γήπεδο.

Με Λουσέ, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε τριάδα στον άξονα και περισσότερο 4-3-3. Με Πέλκα, διατηρεί το γνώριμο 4-2-3-1 και έναν καθαρό ποδοσφαιριστή ανάμεσα στις γραμμές.

Η πιθανή ενδεκάδα με 4-3-3: Παβλένκα – Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης – Σανταμαριά, Ζαφείρης, Λουσέ – Χατσίδης, Μύθου (Εντιαγέ), Τάισον.

Το εναλλακτικό 4-2-3-1: Παβλένκα – Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης – Σανταμαριά, Ζαφείρης – Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον – Μύθου (Εντιαγέ)