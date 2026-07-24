Οι ρυθμοί ανεβαίνουν συνεχώς στις προπονήσεις της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ρίχνει το βάρος στην πίεση, ενώ έκανε ξανά διπλό τακτικής με δύο ενδεκάδες. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Μια λέξη ακουγόταν συνεχώς από τα χείλη των βοηθών του Μάρκο Νίκολιτς στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής στο Άπελντορν της Ολλανδίας: «Πίεση, πίεση, πίεση»! Κάτω από τον ήλιο που είχε κάνει την εμφάνισή του, οι παίκτες της ΑΕΚ σε μικρούς χώρους έκαναν ασκήσεις κυκλοφορίας με μια επαφή και πρέσινγκ, με το τεχνικό τιμ του Νίκολιτς να τους κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση προτρέποντάς τους να διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα.

«Τρέξιμο και πίεση»: Οι εντολές από το σταφ του Νίκολιτς

«Τρέχουμε και πιέζουμε, πάμε, τρέξιμο και πίεση συνέχεια», ήταν οι εκφράσεις που ακούγονταν σε όλο το προπονητικό κέντρο του Άπελντορν με τους παίκτες της ΑΕΚ να τα δίνουν όλα και στη συνέχεια να μεταφέρονται στο διπλανό γήπεδο για νέο διπλό τακτικής, όπως είχε γίνει και το πρωί της Παρασκευής.

🦅 Ασκήσεις πρέσινγκ σε υψηλή ένταση στην προπόνηση της ΑΕΚ



Αποστολή: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/EIy5l4ZoMH — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 24, 2026

Στο γυμναστήριο ο Κοϊτά, παρέμεινε εκτός ο Καλοσκάμης

Πέρα από τον Καλοσκάμη, που παρέμεινε εκτός συνεχίζοντας ατομικό, στο απογευματινό πρόγραμμα δεν πήρε μέρος και ο Κοϊτά, ο οποίος έμεινε στο γυμναστήριο. Κάτι που έφερε στη «βασική» ενδεκάδα των δοκιμών τον Γκατσίνοβιτς.

Οι δύο ενδεκάδες του Νίκολιτς στο διπλό τακτικής

Στο νέο διπλό που έλαβε χώρα ουσιαστικά εφαρμόστηκαν σε συνθήκες παιχνιδιού οι πρωινές απαιτητικές ασκήσεις τακτικής με έμφαση στο build up, στην πίεση ψηλά και στην επιθετική ανάπτυξη. Και εδώ οι βοηθοί του Νίκολιτς ακούγονταν συνεχώς για να γίνεται το πρέσινγκ με αμείωτη ένταση, αλλά έδιναν παράλληλα και εντολές για να βγαίνει σωστά η μπάλα από την άμυνα.

Ο Νίκολιτς είχε στη μία ενδεκάδα τους Στρακόσια και Μπρινιόλι (εναλλάξ), Πήλιο, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς και Βάργκα και στην άλλη τους Μπαλαμώτη, Πένραϊς, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλο, Σαχαμπό, Μάνταλο, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι και Αργυρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διπλό σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με μακρινό πλασέ έστειλε την μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη.

Έμειναν για τελειώματα οι Γιόβιτς, Βάργκα και Μαρίν

Μετά το τέλος της προπόνησης που κράτησε μια ώρα και ένα τέταρτο, διάφοροι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν για τελειώματα. Αυτοί που κάθισαν περισσότερο για σουτ στους Στρακόσια και Μπρινιόλι ήταν οι Γιόβιτς, Βάργκα και Μαρίν, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έκαναν έξτρα δουλειά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ για έξτρα δουλειά έμειναν στο άλλο γήπεδο του προπονητικού οι μικροί του ρόστερ.

🟡⚫️ Έξτρα δουλειά στα τελειώματα από τους Γιόβιτς, Βάργκα και Μαρίν μετά το τέλος της προπόνησης της ΑΕΚ το απόγευμα της Παρασκευής #aek #aekfc pic.twitter.com/5jx1mII3iG — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) July 24, 2026

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