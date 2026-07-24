Ο Μάρκο Νίκολιτς τα λέει ξεχωριστά με τους ποδοσφαιριστές του πριν και μετά τις προπονήσεις. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Το πρόγραμμα των προπονήσεων του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία είναι απαιτητικό με τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ να δίνει έμφαση στην τακτική εστιάζοντας σε build up, πίεση ψηλά και επιθετική ανάπτυξη από τα πλάγια.

Ο Σέρβος τεχνικός είναι πολύ κοντά στις ασκήσεις δίνοντας συνεχώς οδηγίες στο σύνολό του, ωστόσο φροντίζει να έχει και τετ α τετ με τους παίκτες του πριν και μετά τα προγράμματα μαζί τους.

Η προσωπική επαφή παίζει μεγάλο ρόλο για τον Νίκολιτς, ο οποίος αυτές τις δύο μέρες του δεύτερου βασικού σταδίου της προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων στο Άπελντορν τα λέει ιδιαιτέρως με διάφορους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

🦅 Το τετ α τετ του Νίκολιτς με τον Μαρίν μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής



Αποστολή: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/YqToCXigo6 July 24, 2026

Ειδικά στην απογευματινή προπόνηση της Παρασκευής, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, τα είπε τόσο με τον Στρακόσια, όσο και με τον Γιόβιτς, ενώ με τον Μαρίν είχε επίσης συζήτηση τόσο στην πρωινή προπόνηση, όσο και μετά το τέλος του απογευματινού προγράμματος.

Ανάλογα τετ α τετ πριν και μετά τις προπονήσεις εκτός από τον Νίκολιτς έχει και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης να είναι επίσης κοντά στους παίκτες και να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον Νίκολιτς.

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