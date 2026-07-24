Ο Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε τα πρώτα λόγια του Μανώλη Σιώπη όταν έκαναν την επαφή για την επιστροφή του διεθνή μπακ στον Ολυμπιακό.

O Κώστας Καραπάς μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία πριν το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ, καθώς θέλησε να τοποθετηθεί τόσο για το «σίριαλ» του Κωνσταντή Τζολάκη όσο και για τον αγωνιστικό σχεδιασμό των Πειραιωτών.

Μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ έκανε ειδική αναφορά στην επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στο Φάληρο και αποκάλυψε το τηλεφώνημα τους που αποτέλεσε την πρώτη επαφή για την μεταγραφή του στην ομάδα που ανδρώθηκε, κατά το οποίο ο διεθνής μπακ εξέφρασε την τεράστια θέληση του να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.

«Επειδή το παιδί αυτό το ξέρω από μικρό κι εσείς εδώ γνωρίζετε την αδυναμία που έχω στην ακαδημία μας, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Είχαμε να μιλήσουμε δύο χρόνια. Όταν το σήκωσε δεν μου είπε “κύριε Κώστα τι κάνετε;”, μου είπε “κύριε Κώστα γυρίζω σπίτι;"», είπε ο Κώστας Καραπαπάς.

Ο Κώστας Καραπαπάς μιλάει για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και την υπόθεση Τζολάκη#olympiacosfc pic.twitter.com/EoFPJiJGzR — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 24, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!