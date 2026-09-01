Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μπακ μετά από σχεδόν 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό για την ομάδα της Σάντος καθώς υπέγραψε την ελευθέρας του.

Τίτλοι τέλους για Ροντινέϊ και Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος σύμφωνα με πηγές από την χώρα του αλλά και την αναφορά του ρεπόρτερ Καζαγκράντε υπέγραψε την ελευθέρας του από τους Πειραιώτες. Θα ταξιδέψει το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στη χώρα του για να υπογράψει στη Σάντος. Ο Καζαγκράντε επανήλθε στη συνέχεια αναφέροντας ότι έπεσαν και οι υπογραφές με τη Σάντος και τον παίκτη.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μπακ μετρά 3,5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League ενώ έχει στο παλμάρε του 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.