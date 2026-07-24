Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει ώστε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα. Τι δήλωσε ο Κώστας Καραπαπάς.

Εξελίξεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη για τη μεταγραφή του. Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μιλώντας στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Βέλγιο ανέφερε ότι η ομάδα διευκόλυνε τον διεθνή γκολκίπερ ώστε να γυρίσει πίσω στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του.

Στην δήλωσή (για την υπόθεση Τζολάκη) του είπε μεταξύ άλλων: «Από τότε που είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό είχε εκφράσει (ο Τζολάκης) την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγαλύτερο Πρωτάθλημα. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα από τα μεγάλα Πρωταθλήματα. Εμείς τους ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι είναι τώρα (η κατάλληλη στιγμή). Υπάρχει μία πρόταση. Την γνωρίζετε. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν τελείως εκτός ομάδας όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί.

Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει το πλαίσιο της μεταγραφής. Στην θέση του να αποκτηθεί γκολκίπερ για το Νο1».

Ο Κώστας Καραπαπάς μιλάει για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και την υπόθεση Τζολάκη#olympiacosfc pic.twitter.com/EoFPJiJGzR July 24, 2026

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