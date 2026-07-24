Καραπαπάς: «Οι αντίπαλοι μας έχουν 1,5 φορ και εμείς 4 που θα έπαιζαν βασικοί σε όλες τις ομάδες»

Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε στην πληρότητα του ρόστερ του Ολυμπιακού και στάθηκε στους τέσσερις φορ της ομάδας.

Πριν τη σέντρα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία και αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τον Κωνσταντή Τζολάκη και στα δεδομένα του ρόστερ και του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Ο Αντιπρόεδρος των Πειραιωτών στάθηκε στην πληρότητα του ρόστερ σε πολλές θέσεις, όπως στην πεντάδα τον στόπερ (τονίζοντας πως δεν θυμάται καλύτερη στην ομάδα) και στα εξτρέμ που υπάρχουν έξι παίκτες για δύο θέσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη θέση του φορ.

Όπως τόνισε: «Οι αντίπαλοι μας στην Ελλάδα έχουν 1,5 στράικερ. Εμείς έχουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Τέσσερις. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σίγουρα δεν θα είναι και τέσσερις εδώ τη νέα χρονιά. Αποκλείεται να δεχτούν ποδοσφαιριστές σαν τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ποδοσφαιρικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια ομάδα πολύ γεμάτη. Πολύ πιο γεμάτη από άλλες χρονιές».

Ο Κώστας Καραπαπάς μιλάει για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και την υπόθεση Τζολάκη#olympiacosfc pic.twitter.com/EoFPJiJGzR July 24, 2026

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