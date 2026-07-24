Ο Πόποβιτς για μία ακόμα φιλική αναμέτρηση έδειξε τα αντανακλαστικά του αλλά ο Ολυμπιακός συνολικά δεν είχε καθόλου καλή απόδοση εναντίον της Αντβέρπ. Γράφει από την Ολλανδία ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι ξεκάθαρα ένα από τα πρόσωπα της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό.

Ο Πόποβιτς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό σε μία λογική γενικότερης ενίσχυσης της θέσης του γκολκίπερ του. Ο Μαυροβούνιος ήταν ένας παίκτης που είχε... λοκάρει καιρό τώρα ο Ολυμπιακός και θα μπορούσε να τον είχε κλείσει από το 2025 αλλά αυτό που μετράει είναι ότι είναι τώρα εδώ. Ο Μπάλσα Πόποβιτς δεν έχει μόνο το ύψος. Διαθέτει καλά ρεφλέξη, τοποθείται σωστά, κάνει καλές και δύσκολες επεμβάσεις και προσπαθεί να φτιάξει και παιχνίδι από την εστία και μπροστά.

Απέναντι στον Άγιαξ είχε το πρώτο του θετικότατο αγωνιστικό πρόσημο και αυτό συνεχίστηκε με την Αντβέρπ όπου με τις δικές του επεμβάσεις κράτησε το μηδέν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Αμβέρσα. Για την ακρίβεια εάν εξαιρέσει κανείς κάποιες ατομικές ενέργειες του Φορτούνη (κυρίως του «Φόρτου») ο Πόποβιτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πειραιωτών σε ένα όχι τόσο καλό πρώτο 45λεπτο (και μάλλον καθόλου καλό) με αντίπαλο την Αντβέρπ.

Στην επανάληψη δέχθηκε τέρμα σε μία φάση που δεν φέρει ευθύνη αλλά ανεξαρτήτως αυτού αλλά και του γεγονότος ότι υπήρξε μετά και ένα 2-0 και 3-0 κρατάμε την γενική του εικόνα. Με τα τωρινά δεδομένα πάντως και με βάση την αποχώρηση του Τζολάκη με μεταγραφή για τη Χαλ ο Πόποβιτς είναι το φαβορί για βασικός στους αγώνες με τη Ναϊμένγκεν. Και αυτό ισχύει όσο γρήγορα και εάν κλείσει ο επόμενος πορτιέρε.

Φίλης, ο Ολυμπιακός από κούνια που ζει το όνειρό του και η πιο κακή εικόνα των Πειραιωτών

Από εκεί και πέρα και ασχέτως της εικόνας του Ολυμπιακού στο φιλικό στο Βέλγιο - όπου αρχικά ήταν βελτιωμένος στο 2ο μέρος σε σχέση με το πρώτο αλλά μετά το 60' δεν πήγε καθόλου καλά και στο 80' βρέθηκε να χάνει με 3-0 - υπάρχει ένας πιτσιρικάς χαφ που αξίζει της προσοχής μας και που στον σύλλογο τον πιστεύουν πάρα πολύ. Ο Χρήστος Φίλης, ένας νεαρός μέσος, που είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού από μικρός, ένα παιδί από τον Ασπρόπυργο, βρίσκεται στην προετοιμασία των Πειραιωτών, ζει το όνειρό του και διεκδικεί μία θέση στην πρώτη ομάδα.

Το εάν θα τα καταφέρει ή όχι θα το δείξει ο χρόνος ωστόσο ας κρατήσουμε ότι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τον έχει βάλει βασικό σε επίπεδο φιλικών αγώνων σε Ολλανδία (όπου με Φορτούνα πχ είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία) και Βέλγιο. Και φυσικά ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από καλούς νεαρούς Έλληνες και για τον θεσμό του Κυπέλλου αλλά και γενικότερα, Και πόσο μάλλον παιδιά από τα σπλάχνα του. Εάν θέλουμε να κάνουμε πάντως ένα σύντομο σχόλιο για το φιλικό με την Αντβέρπ η εικόνα των Πειραιωτών ήταν η πιο κακή από κάθε άλλο φιλικό ματς, καθώς στο τελευταίο δεκάλεπτο κινδύνευσαν ακόμα και με τέταρτο γκολ σε δύο περιπτώσεις. Θυμίζουμε εδώ ότι ο Πόποβιτς είχε πολύ καλή επέμβαση σε τετ α τετ μετά το 3-0.

Ήταν το φιλικό τους τεστ με την πιο κακή τους απόδοση. Σε ένα γενικό πλαίσιο εάν εξαιρέσει κανείς κάποιες καλές ενέργειες του Φορτούνη μεσοεπιθετικά και ίσως του Ζέλσον αλλά και αμυντικά ο Ολυμπιακός δεν έχει να κρατήσει πράγματα. Δεν είχε καλή παρουσία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού για το πιο μεγάλο μέρος του αγώνα.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!