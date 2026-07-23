Δύο είναι οι παίκτες με τα πιο θετικά credits ως τώρα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού από τα νέα πρόσωπα. ΟΛΛΑΝΔΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Μπάλσα Πόποβιτς και Ζότα Σίλβα. Ο ένας γκολκίπερ και ο άλλος μεσοεπιθετικός (κυρίως εξτρέμ αλλά παίζει δεκάρι και ε άλλες θέσεις ως προς την επίθεση). Πρόκειται για δύο παίκτες που είχαν θετικότατο πρόσημο σε 2 διαφορετικά φιλικά του Ολυμπιακού στο 2ο στάδιο της προετοιμασίας του (ο Ζότα με Φορτούνα Σιτάρντ και το χατ τρικ του) και ο Πόποβιτς στην φιλική ήττα με τον Άγιαξ.

Είναι όμως και δύο παίκτες που από τις νέες προσθήκες κάνουν την διαφορά και σε επίπεδο προετοιμασίας. Ο Πόποβιτς για την σοβαρότητά του, τις καλές τοποθετήσες του, τις επεμβάσεις του, την πολλή δουλειά που βγάζει αλλά και την διάθεσή του να συμβάλλει και στο δημιουργικό σκέλος και ο Ζότα με το πόσο καλά πατάει περιοχή, πόσο συχνά σκοράρει (σε κάθε προπόνηση είτε σε σχετικές ασκήσεις είτε στο δίτερμα) αλλά και το πολύ καλό επίπεδο που δείχνει στην κυκλοφορία της μπάλας και γενικά στο δημιουργικό σκέλος. Είναι δε και παίκτης που δύναται να βοηθήσει και στις στατικές φάσεις.

Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει και άλλα νεοφερμένα πρόσωπα από τους οποίους περιμένει πολλά. Όπως στον στόπερ Σμαϊλοβιτς (που επίσης έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία), τον μπακ Μαφέο (που δεν έχει πάει τόσο καλά μέχρι στιγμής) αλλά και τον ανερχόμενο εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα. Στα νέα πρόσωπα φυσικά δεν συμπεριλαμβάνουμε παίκτες που γύρισαν στον σύλλογο όπως οι Κάρμο και Φορτούνης ή ο Μασούρας.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!