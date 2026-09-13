Ο Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Μαζί να τα διορθώσουμε όλα»

Ο Βάσκος προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού θέλησε να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του μετά την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδειξε και μέσα από τις δηλώσεις του το πόσο δεν του άρεσε αυτό το 0-1 στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ. Ο Βάσκος προπονητής ξέρει ότι τον περιμένει μπόλικη δουλειά. Και εκείνον και τους παίκτες του.

Μετά τον αγώνα με τους Κρητικούς ο Βάσκος κόουτς θέλησε να περάσει ένα ενωτικό μήνυμα προς τους παίκτες του και να τους φτιάξει και την ψυχολογία. Ανάμεσα στα άλλα ο Αλγκουαθίλ τους είπε ότι «όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε όλα και μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε ένα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο και θα πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας αλλά να αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και χρειαζόμαστε».