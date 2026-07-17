Ο Ζότα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού έβαλε αρχικά 2 φανταστικά γκολ, έκανε χατ τρικ στο 2ο μέρος και έδωσε μία πρώτη πειστική εικόνα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Πρώτη «γεύση» απλά φοβερή. Ναι είναι αρχή αλλά πολλές φορές η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Ο λόγος για τον εμπειρότατο Ζότα Σίλβα σε έναν ρόλο περισσότερο πίσω από τον φορ στο πρώτο 45λεπτο του φιλικού αγώνα με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ. Χωρίς να... τρελάνει τον κόσμο με ντρίμπλες ή με πολλές περιτές ενέργειες ήταν ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο πολύ ωραία γκολ του και ειδικά το 2ο με το σκάψιμο της μπάλας και τα φαλτσα που έδωσε. Με τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο ο Ολυμπιακός σίγουρα εντάσσει στο ρόστερ του έναν παίκτη ικανό να του δώσει λύσεις δημιουργικά αλλά και επιθετικά και να πάρει πολλές πρωτοβουλίες πάνω του.

Ήταν ξεκάθαρο από τη γλώσσα του σώματος του Ζότα Σίλβα και το πώς πανηγύριζε ότι θέλει πολύ να πετύχει στον Ολυμπιακό. Ακόμα και στο σκέλος του πρέσινγκ ψηλά έδειξε διάθεση και θέληση. Θυμίζουμε πώς ο «Μέντι» θέλει παίκτες που να μένουν και να πιέζουν ψηλά. Από εκεί και πέρα η αγωνιστική φόρμουλα του πρώτου μέρους με επιθετική τετράδα με Ζότα, Ζέλσον, Λουίζ και Μασούρα μας δείχνει ότι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ψάχνει και άλλα πράγματα και σε ένα χρονικό διάστημα που έχει μόνο έναν καθαρόαιμο στράικερ στην διάθεσή του.

Γενικά πάντως ο Ολυμπιακός ήταν για σημαντικό διάστημα ανώτερος της Φορτούνα που πάντως κλασική ολλανδική ομάδα έπαιξε ανοιχτά και το κυνήγησε για τα καλά το γκολ, το οποίο και βρήκε για να... χτυπήσει μετά ξανά ο Ζότα με πέναλτι. Από το ματς αυτό πάντως κρατάμε και τα θετικά στοιχεία των Κουτσίδη, Φίλη και Λουίζ και τον πολύ καλό Σιπιόνι έως ότου χτυπήσει.

Μετά τον Ρόκα τέσσερις μεταγραφές και βλέπουμε

Έχει την σημασία του να αναδείξουμε και το σκέλος των μεταγραφών που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Σε τι σημείο λοιπόν βρισκόμαστε; Πρώτον ο γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγκα εφόσον κλείσει θα προορίζεται για βασικός υπό την προϋπόθεση ότι θα κλειδώσει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ.

Οι Σάλιακας και Όσο ετοιμάζονται να κλείσουν για δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ενώ παραμένει ανοιχτή η πώληση του αριστερού μπακ Ορτέγκα. Αυτοί είναι 3 παίκτες στον αριθμό συν το οκτάρι που ψαχνει να κλείσει ο Ολυμπιακός που έχει ήδη υπογράψει τον Γιοέλ Ρόκα και θα τον έχει στο υπόλοιπο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Τώρα εαν θα υπάρξει και μετά; Πιθανότατα ναι αλλά σε αυτήν την φάση εκεί βρισκόμαστε.