Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να χάσει το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που έχει.

Ο Γκουστάβο Σα - όπως όλα δείχνουν - δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει στον Ολυμπιακό στο επερχόμενο ευρωπαϊκό ματς του με τη Γιαγκελόνια (που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη). Ο Πορτογάλος θα λείψει εξαιτίας ενός μυϊκού του προβλήματος. Στο μεταξύ στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ (που τελείωσε ως γνωστόν με 0-1) χτύπησαν και ο Πιρόλα αλλά και ο Τσικίνιο.