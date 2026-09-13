Ολυμπιακός: Δεν προλαβαίνει τη Γιαγκελόνια ο Σα λόγω μυϊκού προβλήματος
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Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να χάσει το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που έχει.
Ο Γκουστάβο Σα - όπως όλα δείχνουν - δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει στον Ολυμπιακό στο επερχόμενο ευρωπαϊκό ματς του με τη Γιαγκελόνια (που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη). Ο Πορτογάλος θα λείψει εξαιτίας ενός μυϊκού του προβλήματος. Στο μεταξύ στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ (που τελείωσε ως γνωστόν με 0-1) χτύπησαν και ο Πιρόλα αλλά και ο Τσικίνιο.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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