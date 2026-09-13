Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στην Ευρώπη ο Γιάρεμτσουκ αντί του Ελ Καμπί
Ο Ουκρανός επιθετικός ήταν αυτός που επρόκειτο να καλύψει το κενό που αφήνει ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στην ευρωπαϊκή λίστα, λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του. Η πρόβλεψη από την πλευρά της UEFA είναι για παίκτη που ήδη ανήκει στο ρόστερ μίας ομάδας, οπότε ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του τραυματία Μαροκινού σέντερ φορ. Ο διεθνής Ουκρανός έχει ήδη πάρει χρόνο στα πόδια του με τον Ολυμπιακό και έπαιξε και στο 0-1 από τον ΟΦΗ.
Ο 30χρονος Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει στον Ολυμπιακό 51 αγώνες. Σε αυτούς έχει 14 γκολ και 5 ασίστ.
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