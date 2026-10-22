Ισόπαλο 2-2 έληξε η ματσάρα στο Τορίνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Ρεν. Ηττα για τη Μαρσέιγ, διασύρθηκε η Χάποελ Μπεερ Σέβα.

Η Γιουβέντους αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Ρεν στο Τορίνο, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση. Οι Μπιανκονέρι ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είδαν το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη να ακυρώνεται μέσω VAR στο 88ο λεπτό. Στην 4η θέση η Γιούβε, στην 13η η Ρεν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Βολτεμάντε τροφοδότησε εξαιρετικά τον Τσελίκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χώρο στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον Σαμπά με διαγώνιο σουτ. Η απάντηση της Ρεν ήταν άμεση, με τον Μούσα Αλ-Τααμάρι να ισοφαρίζει από κοντινή απόσταση, έπειτα από γύρισμα του Ρέινολντς.

Η Γιουβέντους δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να ανακτήσει το προβάδισμα, όμως ο Σαμπά πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Γκάτι, ενώ ο ΜακΚένι έχασε διπλή ευκαιρία, βλέποντας αρχικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει και στη συνέχεια την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι.

Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε την αναποτελεσματικότητα των γηπεδούχων και ολοκλήρωσε την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα. Πέναλτι σε χέρι του Ντάγκλας Λουίζ, με τον Ντιά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να σημειώνει το 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιουβέντους αύξησε την πίεσή της. Η είσοδος του Γκονσάλες έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους. Ο Αργεντινός κέρδισε πέναλτι, όταν η κεφαλιά του βρήκε στο χέρι του Ρέινολντς, με τον Βόλτεμαντε να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ισοφαρίζει σε 2-2. Η σημαντικότερη στιγμή σημειώθηκε στο 88ο λεπτό, όταν ο Τζον Λουκουμί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Λεβερκούζεν και η Φερεντσβάρος. Οι Ούγγροι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την Τορέενσε, κατάφεραν με αντεπίθεση διαρκείας να διαλύσουν τους Πορτογάλους εντός και να επικρατήσουν 4-1.

Μεγάλο διπλό η Ναϊμάγκεν στο Ζάγκρεμπ, αφού επικράτησε 4-2 της Ντιναμό. Η επόμενη αντίπαλος του ΟΦΗ, η Χάποελ Μπεερ Σέβα γνώρισε τη συντριβή στο Βέλγιο, μιας και η Ουνιόν επικράτησε στο ρελαντί με 4-0. Νέα ήττα για τη Μαρσέιγ, αυτή τη φορά στην Αυστρία με 1-0 από τη Στουρμ Γκρατς. H Σάντερλαν δεν μπόρεσε να διατηρήσει το απόλυτο, μιας και παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 στη Λεχ Πόζναν.

Tα αποτελέσματα

Γιουβέντους - Ρεν 2-2

Φερεντσβάρος - Τορένσε 4-1

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0



Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ναϊμέγκεν 2-4



Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0

Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2

Αραράτ Αρμένια - Άλκμααρ 0-4