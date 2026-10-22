Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς με τη Σπάρτα Πράγας
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Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τις αποφάσεις του για τον καταρτισμό της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Η διάταξη των Ερυθρόλευκων για αυτό το ευρωπαϊκό ματς: τέρμα ο Ορτέγκα, άμυνα οι Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Φρόιλερ και Έσε και μπροστά τους μία τριάδα με Τσικίνιο, Ζότα και Ζέλσον. Φορ ο Γιάρεμτσουκ.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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