Καραπαπάς: «Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Λιβάκοβιτς δεν κάνει για τον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς και τόνισε πως ο Κροάτης τερματοφύλακας έχει «κοπεί» από τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε πως ο Κωνσταντής Τζολάκης πλησιάζει στη Χαλ, καθώς επιστρέφει στην Αθήνα για να «τρέξει» το θέμα της μεταγραφής του, όμως δεν αποκάλυψε ποιος είναι ο στόχος των Πειραιωτών για τη διαδοχή του Έλληνα τερματοφύλακα.

Ο Αντιπρόεδρος των Ερυθρόλευκων «έκαψε» μια περίπτωση, καθώς τόνισε πως ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς έχει «κοπεί» από τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποφασίζει για τις μεταγραφές.

«Ο κ. Μεντιλίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς επειδή θεωρεί πως δεν κάνει για τον Ολυμπιακό», είχε χαρακτηριστικά ο κ. Καραπαπάς.

Επιπρόσθετα ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ αποθέωσε τους τερματοφύλακες της ομάδας, Πόποβιτς και Στουρνάρα.