Καραπαπάς: «Ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Λιβάκοβιτς δεν κάνει για τον Ολυμπιακό»
Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε πως ο Κωνσταντής Τζολάκης πλησιάζει στη Χαλ, καθώς επιστρέφει στην Αθήνα για να «τρέξει» το θέμα της μεταγραφής του, όμως δεν αποκάλυψε ποιος είναι ο στόχος των Πειραιωτών για τη διαδοχή του Έλληνα τερματοφύλακα.
Ο Αντιπρόεδρος των Ερυθρόλευκων «έκαψε» μια περίπτωση, καθώς τόνισε πως ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς έχει «κοπεί» από τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποφασίζει για τις μεταγραφές.
«Ο κ. Μεντιλίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς επειδή θεωρεί πως δεν κάνει για τον Ολυμπιακό», είχε χαρακτηριστικά ο κ. Καραπαπάς.
Επιπρόσθετα ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ αποθέωσε τους τερματοφύλακες της ομάδας, Πόποβιτς και Στουρνάρα.
Ο Κώστας Καραπαπάς μιλάει για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και την υπόθεση Τζολάκη#olympiacosfc pic.twitter.com/EoFPJiJGzR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.