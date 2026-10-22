Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας: Η εντεκάδα των Τσέχων
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο το 3/3 στη φετινή διοργάνωση,
Ο Μπράιαν Μπρίσκε προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρατάσσοντας την ομάδα με 4-3-3 και ξεκινώντας με τον Σουρόβτσικ στην εστία και τους Συσόμελ, Ζελένι, Γκούνταλ και Χόεβερ στην τετράδα της άμυνας.
Ο Μάτσεκ με τον Ενεμέ και τον Σοτσούρεκ στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Βόιτα στην κορυφή και τους Αλκόσερ και Τζούρασεκ στα άκρα της επίθεσης.
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