Ο Μπράιαν Πρίσκε έκανε γνωστή την εντεκάδα για το παιχνίδι της Σπάρτα Πράγας με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο το 3/3 στη φετινή διοργάνωση,

Ο Μπράιαν Μπρίσκε προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρατάσσοντας την ομάδα με 4-3-3 και ξεκινώντας με τον Σουρόβτσικ στην εστία και τους Συσόμελ, Ζελένι, Γκούνταλ και Χόεβερ στην τετράδα της άμυνας.

Ο Μάτσεκ με τον Ενεμέ και τον Σοτσούρεκ στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Βόιτα στην κορυφή και τους Αλκόσερ και Τζούρασεκ στα άκρα της επίθεσης.