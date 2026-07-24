Καραπαπάς: «Απορρίψαμε προτάσεις για Ορτέγκα, Αντρέ Λουίζ και Μπρούνο»
Χείμαρρος ήταν ο Κώστας Καραπάπας στις δηλώσεις του στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία πριν τη σέντρα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος των Πειραιωτών αναφέρθηκε σε περιπτώσεις προτάσεων για παίκτες του ρόστερ που απορρίφθηκαν.
Όπως ανέφερε ο κύριος Καραπαπάς η Ρίβερ Πλέιτ έχει επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, όμως η προσφορά της απορρίφθηκε, ενώ την ίδια κατάληξη είχε πρόταση που έφτασε στα γραφεία των Ερυθρολεύκων και για τον Μπρούνο, τονίζοντας πως αμφότεροι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
Τέλος τόνισε πως στο ρόστερ υπάρχει ακόμα ο Αντρέ Λουίς για τον οποίον «έχουν απορριφθεί τεράστιας προτάσεις». Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε απασχολήσει την Κάνσας Σίτι του MLS.
Ο Κώστας Καραπαπάς μιλάει για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και την υπόθεση Τζολάκη#olympiacosfc pic.twitter.com/EoFPJiJGzR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 24, 2026
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