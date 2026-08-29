Με δύο αναμετρήσεις ξεκινά το Σάββατο η 2η αγωνιστική της Λίγκας που θα έχει δράση έως και τη Δευτέρα αυτή την φορά.

Με τους αγώνες του Βόλου ELABET με τον Ηρακλή και της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό αρχίζει ξανά η Stoiximan Super League 1 και με την 2η αγωνιστική της. Οι Παναιτωλικός και Καλαμάτα έπαιξαν πρόσφατα στο Κύπελλο, όπου προκρίθηκε η Μαύρη Θύελλα. Η αγωνιστική αυτή δεν έχει ντέρμπι και το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ: 19.30, ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS9HD

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 21.30, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS8HD

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

ΑΡΗΣ - Ο.Φ.Η.: 19.30 "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ.: 20.15, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS4HD

ASTERAS AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.: 21:00, "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME

Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - Α.Ε.Κ.: 21:00, "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS8HD



Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: 19:30, ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS2HD