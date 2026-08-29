Stoiximan Super League 1: Δράση με τη 2η αγωνιστική και 2 ματς το Σάββατο
Με τους αγώνες του Βόλου ELABET με τον Ηρακλή και της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό αρχίζει ξανά η Stoiximan Super League 1 και με την 2η αγωνιστική της. Οι Παναιτωλικός και Καλαμάτα έπαιξαν πρόσφατα στο Κύπελλο, όπου προκρίθηκε η Μαύρη Θύελλα. Η αγωνιστική αυτή δεν έχει ντέρμπι και το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ: 19.30, ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS9HD
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 21.30, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ CS8HD
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
ΑΡΗΣ - Ο.Φ.Η.: 19.30 "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS2HD
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ.: 20.15, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS4HD
ASTERAS AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.: 21:00, "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME
Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - Α.Ε.Κ.: 21:00, "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS8HD
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: 19:30, ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS2HD
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