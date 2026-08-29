Γιόβετιτς: ΑΕ Λεμεσού - Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του
Η ΑΕ Λεμεσού ολοκλήρωσε τη σημαντική προσθήκη του 36χρονου Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην Ομόνοια. Ο 36χρονος Σέρβος δεύτερος επιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την κυπριακή ομάδα.
Την περασμένη σεζόν εκείνος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια και ήταν σημαντικός στην πορεία αυτή, παίζοντας σε 35 ματς για περισσότερα από 1.800 λεπτά σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας οκτώ ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΑΕ Λεμεσού
Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Μαυροβούνιο ποδοσφαιριστή Stevan Jovetic (02/11/1989), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.
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Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.
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AEL FC LTD
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