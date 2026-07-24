Ολυμπιακός - Αντβέρπ: Η ενδεκάδα των Πειραιωτών
Δυνατό φιλικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θ' αντιμετωπίσει στο Βέλγιο την Αντβέρπ.
Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε την εξής ενδεκάδα. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Μασούρας, Μπακούλας, Ζότα Σίλβα.
Η ενδεκάδα της Αντβέρπ είναι η εξής: Νοζάβα, Τσουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά, Ιμπραχίμ.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αντβέρπ! / Our line-up for today’s match against Royal Antwerp FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/ue2uJuW4LO— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 24, 2026
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