Οι έντεκα παίκτες που θα ξεκινήσουν στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ.

Δυνατό φιλικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θ' αντιμετωπίσει στο Βέλγιο την Αντβέρπ.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε την εξής ενδεκάδα. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Μασούρας, Μπακούλας, Ζότα Σίλβα.

Η ενδεκάδα της Αντβέρπ είναι η εξής: Νοζάβα, Τσουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά, Ιμπραχίμ.