Ολυμπιακός: Περιμένει άμεσα απάντηση του Φρόιλερ
Όπως είχε αποκαλύψει ο Ιταλός δημοσιογράφος Λούκα Μπεντόνι πριν λίγες ημέρες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρέμο Φρόιλερ που έμεινε προσφάτως ελεύθερος από την Μπολόνια.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πράγματι σε συνεχείς συζητήσεις μαζί του προσπαθώντας να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση ώστε να τον φέρουν στο Λιμάνι.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει μάλιστα άμεσα την απάντηση του 34χρονου χαφ, ενώ εξακολοθεί να διεκδικεί τις πιθανότητες να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Ο Ελβετός, που είχε ενεργό ρόλο με τα χρώματα της πατρίδας του και στο φετινό Μουντιάλ, πέραν της περίπτωσης του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει πρόταση και από τη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας.
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