Ο έμπειρος Πορτογάλος πορτιέρε Ζοσέ Σα ξεπέρασε στην σχετική ιεραρχία τον διεθνή Κροάτη Λιβάκοβιτς.

Ο Ζοσέ Σα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πλέον το Νο1 φαβορί για την θέση του γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Ίβηρας με σειρά ετών παρουσίας στον σύλλογο των Γουλβς και άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών πέρασε στην ιεραρχία τον Λιβάκοβιτς που είχε τον αστερίσκο λόγω του τραυματισμού του.

Ο Ζοσέ Σα βρισκόταν στο προσκήνιο για αυτήν την θέση καιρό τώρα. Η λύση του Σα είναι η επιλογή των Ερυθρόλευκων για όταν πουληθεί ο Τζολάκης.

Η εκτίμηση για τον Τζολάκη είναι ότι θα πουληθεί μετά τους αγώνες με τη Ναιμένγκεν. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.

O 33χρονος διεθνής ύψους 1,92μ. πορτιέρε ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2018 και σε μια τριετία με τους Πειραιώτες μέτρησε 124 εμφανίσεις εκ των οποίων στις μισές (62) κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο διάστημα της παρουσίας του πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και το νταμπλ του 2020.

Ο Σα έφερε 8 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2021 όταν πουλήθηκε και έχει συμβόλαιο με τους Λύκους για ακόμα ένα χρόνο.