Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Ντα Γκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Νέος ενδιαφερόμενος για τον Ιρανό Ταρέμι. Σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές αλλά και ρεπορτάζ του ESPN ο διεθνής σέντερ φορ απασχολεί τη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Βρίσκεται στη λίστα της μαζί με τουλάχιστον άλλον έναν παίκτη για την ενίσχυση της επίθεσής της. Ο εν λόγω στράικερ παραμένει γενικότερα πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και ενώ πιάνει θέση ξένου. Φυσικά εκτός από τον Ταρέμι ερωτηματικό υπάρχει και για το μέλλον του Γιάρεμτσουκ.