Δείτε τι προβλέπει το Football Meets Data για τις ομάδες που θα μπουν στη league phase του Champions League.

Τα προκριματικά του Champions League βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επτά ομάδες να μάχονται για τα εναπομείναντα εισιτήρια για τη league phase του θεσμού. Η μεν ΑΕΚ, θα χρειαστεί μία πρόκριση στα playoffs, ο δε Ολυμπιακός θέλει δύο, ξεκινώντας από τον 3ο προκριματικό γύρο του μονοπατιού των μη πρωταθλητών.

Το league path, όπου βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, θα δώσει δύο θέσεις στη league phase, με το Football Meets Data να προβλέπει ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η τρίτη επικρατέστερη για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής.

Συγκεκριμένα, η Λιόν είναι το φαβορί με 49,7% και ακολουθεί η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 35%, την ώρα που η ελληνική ομάδα εντοπίζεται στο 31% για να κάνει το 2/2 και να κουνήσει σεντόνι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Την πεντάδα, συμπληρώνουν Μπόντο/Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζεται πως στον 3ο προκριματικό γύρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν και η Ουνιόν τους Νορβηγούς, ενώ οι Λιονέ θα κοντραριστούν με τη Σπάρτα Πράγας. Ένα ζευγάρι δε, αναμένεται να απαρτίσουν Στουρμ Γκρατς (4-0 τη Χαρτς) και Φενέρμπαχτσε (1-0 την Γκόρνικ Ζάμπρζε), που παίζουν στον 2ο γύρο.