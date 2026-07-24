ΑΕΚ: «Έδεσε» Χριστακόπουλο ως το 2029
Ο νεαρός που ξεχωρίζει στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία είναι ο Σπύρος Χριστακόπουλος με τον 19χρονο δεξιό μπακ να δοκιμάζεται αρκετά από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον πιστεύει πολύ.
Το ίδιο φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία φρόντισε να τον δέσει για τα επόμενα χρόνια με το Χριστακόπουλο να υπογραφεί επέκταση ως το καλοκαίρι του 2029.
Μάλιστα για αυτόν τον λόγο πριν την έναρξη της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής και μετά τη σύντομη ομιλία Νίκολιτς, οι συμπαίκτες του, του επιφύλασσαν φατούρο ενώ δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του Σέρβου.
Πρόκειται για 19χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία του Δικεφάλου και φέτος κάνει την πρώτη του προετοιμασία σε ανδρικό επίπεδο.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
🦅 Σύντομη ομιλία Νίκολιτς πριν την προπόνηση και... φατούρο στον Σπύρο Χριστακόπουλο για το νέο συμβόλαιο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 24, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/OeTVdmEBfN
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