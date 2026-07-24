ΑΕΚ: «Έδεσε» Χριστακόπουλο ως το 2029

ΑΕΚ: «Έδεσε» Χριστακόπουλο ως το 2029

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: «Έδεσε» Χριστακόπουλο ως το 2029

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Ο νεαρός δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Σπύρος Χριστακόπουλος επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ένωση ως το 2029.

Ο νεαρός που ξεχωρίζει στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία είναι ο Σπύρος Χριστακόπουλος με τον 19χρονο δεξιό μπακ να δοκιμάζεται αρκετά από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον πιστεύει πολύ.

Το ίδιο φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία φρόντισε να τον δέσει για τα επόμενα χρόνια με το Χριστακόπουλο να υπογραφεί επέκταση ως το καλοκαίρι του 2029.

Μάλιστα για αυτόν τον λόγο πριν την έναρξη της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής και μετά τη σύντομη ομιλία Νίκολιτς, οι συμπαίκτες του, του επιφύλασσαν φατούρο ενώ δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του Σέρβου.

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Πρόκειται για 19χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία του Δικεφάλου και φέτος κάνει την πρώτη του προετοιμασία σε ανδρικό επίπεδο.

 

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