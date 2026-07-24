Έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμσουνσπορ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΑΕΚ επέστρεψε σε ρυθμούς προετοιμασίας στο Άπελντορν της Ολλανδίας, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο μισό του βασικού σταδίου. Όπως και στο πρώτο μισό κάποιες προπονήσεις είναι «κλειστές» έπειτα από σχετική απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς και αυτό ισχύει για την απογευματινή του Σαββάτου (25/7), που θα είναι η τελευταία πριν το φιλικό με την Τσβόλε (26/7, 16:00).

Επόμενο τεστ των πρωταθλητών θα είναι στις 29 Ιουλίου (19:00) κόντρα στη Σάμσουνσπορ, σε ματς το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών.

Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν το Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου (15:00) κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία αύριο Σάββατο θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο.

Επίσης, έπειτα από απόφαση των ολλανδικών Αρχών, ο φιλικός αγώνας με την Σάμσουνσπορ την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δε θα επιτραπεί η είσοδος σε φιλάθλους καμίας εκ των δύο ομάδων».