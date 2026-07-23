ΑΕΚ: Χωρίς «κοψίματα» η αποστολή για το δεύτερο στάδιο
Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ξεκινώντας το απόγευμα της Πέμπτης το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.
Σε σχέση με το πρώτο δεν προέκυψε τελικά κάποιο «κόψιμο» από την αποστολή με τον 17χρονο επιθετικό Αργύρη Αργυρίου και αρχισκόρερ της Κ17 να προστίθεται στην προετοιμασία.
Φυσικά απουσιάζουν οι Λιούμπισιτς και Αγγελόπουλος που αποχώρησαν ως δανεικοί σε ΛΑΣΚ και Athens Kallithea αντίστοιχα.
💥🦅 Η έναρξη προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/Iuf2FfjbyL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.