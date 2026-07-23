Μέσα ο 17χρονος Αργυρίου για το δέυτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, εκτός οι Λιούμπισιτς και Αγγελόπουλος που αποχώρησαν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ έπιασε ξανά δουλειά εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ξεκινώντας το απόγευμα της Πέμπτης το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.

Σε σχέση με το πρώτο δεν προέκυψε τελικά κάποιο «κόψιμο» από την αποστολή με τον 17χρονο επιθετικό Αργύρη Αργυρίου και αρχισκόρερ της Κ17 να προστίθεται στην προετοιμασία.

Φυσικά απουσιάζουν οι Λιούμπισιτς και Αγγελόπουλος που αποχώρησαν ως δανεικοί σε ΛΑΣΚ και Athens Kallithea αντίστοιχα.

💥🦅 Η έναρξη προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/Iuf2FfjbyL July 23, 2026

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