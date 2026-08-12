Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ΑΕΚ - ΟΦΗ, το UEFA Super Cup μεταξύ Παρί και Άστον Βίλα και το φιλικό του Άρη με τη Νάπολι.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν στο Παγκρήτιο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Σέντρα στις 20:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Σπουδαίο φιλικό για τον Άρη στις 22:00, με τους Θεσσαλονικιούς να κοντράρονται με τη Νάπολι και το ματς να προβάλλεται live από το Nova Sports prime.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa League, Άστον Βίλα, στο πλαίσιο του UEFA Super Cup, παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το MEGA και από το Cosmote Sport 1.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου συνεχίζεται για τρίτη μέρα σήμερα, με οκτώ ελληνικές συμμετοχές. Στις 21:45 ο τελικός της Σκαρβέλη στη σφυροβολία και στις 22:40, οι Ανδρικόπουλος, Πανταζής και Τσιάμης ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του τριπλούν.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας