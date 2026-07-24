Εντατικά μαθήματα τακτικής από τον Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής στην Ολλανδία. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Στο πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής που κράτησε κάτι λιγότερα από μιάμιση ώρα ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε φουλ τακτική εστιάζοντας στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω και ταυτόχρονα στην πίεση ψηλά, αλλά και στην επιθετική ανάπτυξη από τα πλάγια. Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση και στους τρεις αυτούς τομείς με όλο το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις με μπάλα.

🦅 Πρωινή προπόνηση Παρασκευής στο Απελντορν της Ολλανδίας για την ΑΕΚ!



Αποστολή: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/WoyzpeGTfd July 24, 2026

Έμφαση στην τακτική σε διαφορετικά μέτωπα

Μετά τη σύντομη ομιλία του προς τους παίκτες και έπειτα από κάποιες αρχικές ασκήσεις μεταβιβάσεων ξεκίνησαν τα εντατικά μαθήματα τακτικής. Στο ένα μισό του γηπέδου υπό την επίβλεψη του Μίλιγια Ζίζιτς γινόταν άσκηση build up με τη συμμετοχή των Στρακόσα, Πένραϊς, Πήλιου, Ρότα, Χριστακόπουλου, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Μάνταλου, Σαχαμπό, Μαρίν και Κάιρινεν που προσπαθούσαν με συνδυασμούς να σπάσουν το πρέσινγκ που γινόταν.

Στο άλλο μισό του γηπέδου υπό την επίβλεψη του άλλου βοηθού, του Νεμάνια Ρνιτς, γινόταν επιθετική ανάπτυξη από τα πλάγια. Η μπάλα πήγαινε από τον άξονα προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά και έπειτα γινόταν γύρισμα ή σέντρα μέσα στην περιοχή για τελείωμα της φάσης. Στην άσκηση της επιθετικής ανάπτυξης συμμετείχαν οι Ζούμπκοφ, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Καραργύρης και Αργυρίου.

Ο Νίκολιτς έριξε πολύ μεγάλο βάρος στις ασκήσεις τακτικής, οι οποίες στη συνέχεια εκτελέστηκαν σε συνθήκες παιχνιδιού στα δύο μισά του γηπέδου. Στο ένα μισό ήταν ο Στρακόσα στο τέρμα, οι Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα στην άμυνα με Μαρίν και Κάιρινεν μπροστά τους, προσπαθώντας να σπάσουν την πίεση ψηλά που ασκούσαν οι Καραργύρης, Αλεξίου, Ψυρρόπουλος και Τσαραμανίδης, ενώ στο άλλο μισό γινόταν η επιθετική ανάπτυξη με τους Κουτέσα, Ελίασον, Σαχαμπό, Ζίνι και Γκατσίνοβιτς αρχικά και τους Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Μάνταλο, Γιόβιτς και Βάργκα έπειτα να επιτίθενται απέναντι στους Χριστακόπουλο, Βίντα, Γκεοργκίεφ και Πένραϊς που αποτελούσαν την αμυντική τετράδα. Ακολούθως άλλαξαν οι τετράδες στην άμυνα και εκτελέστηκαν οι ίδιες ασκήσεις.

🦅 Ασκήσεις build up και επιθετικής ανάπτυξης από τα πλάγια η ΑΕΚ στην σημερινή (24/7) της προπόνηση στην Ολλανδία!



Αποστολή: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/I5Orrhv0sI July 24, 2026

Διπλό από Νίκολιτς που έδινε συνεχώς οδηγίες

Όλα όσα δούλεψαν οι κιτρινόμαυροι στις ασκήσεις τακτικής μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο διπλό που ακολούθησε, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν μέσα στο γήπεδο δίνοντας συνεχώς οδηγίες για σωστό χτίσιμο επίθεσης από την άμυνα και ένταση στο πρέσινγκ.

Η μία ομάδα ήταν οι Στρακόσια και Μπρινιόλι εναλλάξ και οι Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς και Βάργκα και η άλλη αποτελούνταν από τους Μπαλαμώτη, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλο, Πένραϊς, Μάνταλο, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι.

Στο γυμναστήριο ο Καλοσκάμης, δεν υπάρχει ανησυχία

Αυτός που απουσίαζε από το πρόγραμμα ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έμεινε στο υπαίθριο γυμναστήριο του προπονητικού κέντρου του Άπελντορν, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει