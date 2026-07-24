Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε δανεικούς στην Ομόνοια 29ης Μαϊου τους Βύντρα, Ζέκα, Σώκο.

Τρεις παίκτες από την Ακαδημία του δάνεισε ο Παναθηναϊκός στην Ομόνοια 29ης Μαϊου.

Πρόκειται για σύλλογο στην Κύπρο, που ιδρύθηκε στις 29 Μαϊου 1918 από οργανωμένους οπαδούς της Ομόνοιας, λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση κι έχει επίσης σήμα το τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, παραχώρησε για έναν χρόνο τους Βύντρα (κεντρική φωτό), Ζέκα και Σώκο. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Άγγελου Βύντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ρουσίτ Ζέκα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας χαφ θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

Ο Ζέκα

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιώργου Σώκου στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».