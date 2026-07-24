Παναθηναϊκός: Τρεις δανεικοί στην Ομόνοια 29ης Μαϊου

Παναθηναϊκός: Τρεις δανεικοί στην Ομόνοια 29ης Μαϊου

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε δανεικούς στην Ομόνοια 29ης Μαϊου τους Βύντρα, Ζέκα, Σώκο.

Τρεις παίκτες από την Ακαδημία του δάνεισε ο Παναθηναϊκός στην Ομόνοια 29ης Μαϊου.

Πρόκειται για σύλλογο στην Κύπρο, που ιδρύθηκε στις 29 Μαϊου 1918 από οργανωμένους οπαδούς της Ομόνοιας, λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση κι έχει επίσης σήμα το τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, παραχώρησε για έναν χρόνο τους Βύντρα (κεντρική φωτό), Ζέκα και Σώκο. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Δείτε Επίσης

Κάνγκουα - Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία για τον παίκτη, τότε έρχεται στην Αθήνα
image

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Άγγελου Βύντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

 

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ρουσίτ Ζέκα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας χαφ θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

Ζέκα
Ο Ζέκα

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιώργου Σώκου στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

Ο Σώκος
Ο Σώκος

@Photo credits: pao.gr
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα