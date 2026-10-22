Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα με προβολή άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους»
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Ο Παναθηναϊκός κατάφερε μόλις από το 6' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι, με τον Ταμπόρδα με κοντινή προβολή να κάνει το 0-1.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι ο Παναθηναϊκός για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» μόλις στο 6' κατάφεραν με τον Ταμπόρδα να ανοίξουν το σκορ.
Ο Κυριακόπουλος από αριστερά έβγαλε ωραία σέντρα και ο Αργεντινός με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 για τους «πράσινους».
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