Ο Παναθηναϊκός κατάφερε μόλις από το 6' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι, με τον Ταμπόρδα με κοντινή προβολή να κάνει το 0-1.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι ο Παναθηναϊκός για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» μόλις στο 6' κατάφεραν με τον Ταμπόρδα να ανοίξουν το σκορ.

Ο Κυριακόπουλος από αριστερά έβγαλε ωραία σέντρα και ο Αργεντινός με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 για τους «πράσινους».