Ζεστός για Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Ισραήλ, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ζεστό ενδιαφέρον για τον Κινγκς Κάνγκουα μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων της Χάποελ Μπερ Σεβά με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου αναζητά έναν κεντρικό χαφ, με την περίπτωση του Ματίας Γιένσεν της Μπρέντφορντ να έχει βρεθεί για αρκετό καιρό στο προσκήνιο. Το Τριφύλλι δεν κατάφερε να βρει σημείο επαφής με τον Δανό ποδοσφαιριστή και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του.

Φυσικά αυτή την εποχή σε πρώτο πλάνο βρίσκονται τα παιχνίδια με την Πάκσι, εκεί όπου έχει ρίξει όλο το βάρος ο Παναθηναϊκός. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα στην αναζήτηση του συλλόγου για την ενίσχυση στο ‘’8’'.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Gazzetta από το Ισραήλ, ο Παναθηναϊκός είναι ζεστός για την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά, ένας ποδοσφαιριστής που έφτασε μια ανάσα από την ΑΕΚ πριν λίγες ημέρες.

Από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και τις πηγές κοντά στον σύλλογο του Ισραήλ προκύπτει πως το Τριφύλλι έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και οι επόμενες ώρες ή ημέρες θα δείξουν προς τα που πηγαίνει το συγκεκριμένο ζήτημα.