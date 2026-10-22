Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός: Δοκάρι o Πάλμερ Μπράουν, ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ του Τεττέη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο 29ο λεπτό του Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός ο Πάλμερ Μπράουν σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Στο 29ο λεπτό ο Λούζα εκτέλεσε κόρνερ, o Πάλμερ Μπράουν πήρε την κεφαλιά, ο κίπερ των Καζάκων έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.
Τελικά το 0-3 δεν μέτρησε, καθώς από το VAR διαπιστώθηκε πως ο διενής φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Το ακυρωθέν γκολ του Ανδρέα Τεττέη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.