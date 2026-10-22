Στο 29ο λεπτό του Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός ο Πάλμερ Μπράουν σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Στο 29ο λεπτό ο Λούζα εκτέλεσε κόρνερ, o Πάλμερ Μπράουν πήρε την κεφαλιά, ο κίπερ των Καζάκων έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Τελικά το 0-3 δεν μέτρησε, καθώς από το VAR διαπιστώθηκε πως ο διενής φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Το ακυρωθέν γκολ του Ανδρέα Τεττέη