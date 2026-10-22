Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός: Κέρδισε πέναλτι, ευστόχησε και έκανε το 0-2 ο Ντέσερς
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Οι «πράσινοι» και μετά το 0-1 συνέχισαν να πιέζουν και στο 24' η πίεση απέφερε καρπούς. Ο Ντέσερς κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε και έκανε το 0-2 για τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός και μετά το 0-1 που έγινε μόλις στο 6' από τον Ταμπόρδα συνέχισε την πίεση, μια πίεση που απέφερε καρπούς. Συγκεκριμένα στο 24' ο Λούζα με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Ντέσερς, αυτός με ωραία προσπάθεια έκανε ντρίπλα και ανατράπηκε κερδίζοντας πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο ίδιος, ευστόχησε και έκανε το 0-2.
@Photo credits: INTIME
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