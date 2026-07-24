Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει σημείο επαφής με την Χάποελ Μπερ Σεβά πέρα από την συμφωνία με τον παίκτη.

Στη τελική της ευθεία έχει βάλει ο Παναθηναϊκός την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά, καθώς το Τριφύλλι εκτός από την συμφωνία με τον παίκτη, έχει βρει σημείο επαφής και με τον σύλλογο από το Ισραήλ.

Τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με μία πρόταση κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, όσο και με την διάθεσή του να επιτρέψει στον 27χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League πριν κάνει το επόμενο βήμα στη καριέρα του.

Μετά την αποκάλυψη του Gazzetta για το... μπάσιμο του Παναθηναϊκού, έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κλαμπ.

Είναι δεδομένο πως ο Κάνγκουα ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό, όπως επίσης δεδομένο είναι το γεγονός πως ο ποδοσφαιριστής είχε ανάψει... πράσινο φως στα τέλη της άνοιξης, ώστε στο κατάλληλο timing να ολοκληρωθεί το deal.

Η προεργασία που έχει κάνει στα μεταγραφικά ο Στέφανος Κοτσόλης είναι υποδειγματική, καθώς έχει φροντίσει σε κάθε θέση, όχι απλώς να έχει εναλλακτικές λύσεις αλλά να τις έχει δουλέψει και να τις έχει έτοιμες προς ολοκλήρωση.