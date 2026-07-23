Η επαφή του Παναθηναϊκού με τον Κάνγκα από τον Μάιο, η συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) το Gazzetta αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και της ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες.

Οι «πράσινοι» δεν ασχολήθηκαν τώρα με τον συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους με τον 27χρονο κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια κι είχαν μάλιστα φτάσει και συμφωνία με τον ίδιο ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Τότε υπήρξε αναμονή μέχρι να οριστικοποιηθεί το θέμα του νέου προπονητή και στο μεταξύ γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από το Ισραήλ. Στο μεταξύ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του για να δώσει τη συγκατάθεσή του.

Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβηκε αρκετά η τιμή του, όπως είναι λογικό, όμως ο Παναθηναϊκός είχε στο μανίκι του έναν κρυμμένο άσο και αυτό ήταν ότι δεν τον πείραζε να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά για τη Χάποελ Μπερ Σέβα.

Αυτός ο όρος ήταν πολύ σημαντικός, αφού ήταν εκείνος που στην ουσία οδήγησε την «Ένωση» στην απομάκρυνσή της από την περίπτωσή του κι έδωσε στους Ισραηλινούς την δυνατότητα να παρουσιαστούν με όλα τους τα «όπλα» για το ματς των προκριματικών του Champions League.

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