Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ξέχασαν τον μεγάλο άτυχο Ίνγκι Ίνγκασον και η κίνησή τους συγκίνησε τον Ισλανδό ποδοσφαιριστή, που είναι και εκ των αρχηγών του κλαμπ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Πάκσι με 2-1 στην Ουγγαρία και πήρε έτσι ένα μικρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Αθήνας, που είναι προγραμματισμένη για την άλλη Πέμπτη (30/07-21:30).

Πέρα από τις υπέροχες ενέργειες που έκαναν οι παίκτες των «πρασίνων» στο αγωνιστικό κομμάτι και οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη, εκείνοι έπραξαν μία ακόμη, η οποία δεν είχε να κάνει το παιχνίδι, αλλά είναι εξίσου σημαντική.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και όταν μαζεύτηκαν για την καθιερωμένη φωτογραφία, ο Άνταμ Τσέριν και ο Ανδρέας Τεττέη άπλωσαν μία φανέλα με το όνομα και τον αριθμό του Ίνγκι Ίνγκασον προκειμένου να συμπαρασταθούν με τον τρόπο αυτό στον συμπαίκτη τους, ο οποίος περνάει δύσκολες στιγμές, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη, η οποία σημαίνει πως θα χάσει όλη τη φετινή σεζόν.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και από τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό, που είναι και εκ των αρχηγών του κλαμπ. Εκείνος έκανε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κάνοντας repost τη φωτογραφία αυτή και βάζοντας τέσσερα ιμότικον, τρία τριφύλλια και μία καρδιά δείχνοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς αυτούς.