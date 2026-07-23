Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ δεν συμμετείχε στην προπόνηση του ΟΦΗ λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο. Αποφόρτιση ο Καινουργιάκης.

Με διπλή προπόνηση ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα προπονήσεων του ΟΦΗ στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας των Κυπελλούχων ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2026-27, η οποία θα «βρει» τον Όμιλο σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και έκαναν ασκήσεις δύναμης στο γυμναστήριο, ενώ το απόγευμα το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ταχύτητας και τακτικής σε μεγάλους χώρους.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ δεν συμμετείχε στην προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο, ενώ ο Παύλος Καινουργιάκης έκανε αποφόρτιση. Θυμίζουμε πως ο Ισπανός δεξιός μπακ ταλαιπωρήθηκε αρκετά την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς. Φυσικά, λόγω της ποιότητας και της αδιαμφισβήτητα σημαντικής προσφοράς του οι Κρητικοί αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Την Παρασκευή (24/7) οι παίκτες του ΟΦΗ θα κάνουν ξανά δύο προπονήσεις. Η πρώτη στις 11:00 το πρωί στο γυμναστήριο και η δεύτερη στις 19:30 το απόγευμα (ώρες Ελλάδας).