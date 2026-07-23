Σε εξέλιξη βρίσκεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΟΦΗ με τους Κρητικούς να μας βάζουν σε... ρυθμούς με video από τις πρώτες στιγμές δουλειάς στο Ρόζενταλ.

Ο ΟΦΗ προέρχεται από την ιστορική σεζόν της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έχει την πρόκληση της συμμετοχής σε League Phase διοργάνωσης της UEFA, με το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι εάν αυτή θα είναι στο Europa ή τσο Conference League. Ο Χρήστος Κόντης θα «χτίσει» τον ευρωπαίο Όμιλο, ο οποίος από την Τρίτη (21/7) δουλεύει στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας.

Οι Κρητικοί μας βάζουν σε... ρυθμούς βασικού σταδίου προετοιμασίας με video από τις πρώτες στιγμές δουλειάς στη χώρα της τουλίπας.

Οι Κυπελλούχοι θα μείνουν στο Ρόζενταλ μέχρι τις 5 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν το Super Cup και σε αυτό το διάστημα θα δώσουν τέσσερα φιλικά παιχνίδια.