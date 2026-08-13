Ευτράπελο κατά την ώρα της απονομής με τον Χρήστο Κόντη να ζητάει από τον αναπλ. πρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου να αφήσει την κούπα στους παίκτες και εν συνεχεία να τον τραβάει για να συνεχιστεί η διαδικασία!

Ο Νίκος Τζώρτζογλου πέρα από την ιδιότητα του αναπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ, είναι και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου οπότε η χαρά του για την κατάκτηση του τροπαίου από τον ΟΦΗ ήταν μεγάλη. Ετσι κατά την ώρα της απονομής δεν άφηνε το Κύπελλο από τα χέρια του και... μάλλον καθυστερούσε την διαδικασία. Ο Χρήστος Κόντης όπως φάνηκε κι από την τηλεοπτική μετάδοση που ήταν στην άκρη του βάθρου του έκανε νόημα να δώσει το Κύπελλο στον Ανδρούτσο. Τελικά μάλλον ο Νίκος Τζώρτζογλου δεν το κατάλαβε ή πάνω στη χαρά του δεν άφηνε την κούπα (άναβαν και τα φωτογραφικά φλας) με αποτέλεσμα ο προπονητής του ΟΦΗ να πάει στη μέση της εξέδρας, να τον τραβήξει από τη μέση για να προχωρήσει η απονομή!