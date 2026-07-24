Ο Ολυμπιακος βρίσκεται σε μία κατάσταση φουλ μεταγραφικής εγρήγορσης κυρίως για γκολκίπερ και χαφ και ενώ διαψεύστηκε η περίπτωση Γκορέτσκα.

Ολυμπιακός χωρίς μεταγραφές δεν γίνεται για έναν Οργανισμό που ασχολείται με αυτό το σκέλος ακόμα και όταν δεν διανύουμε μεταγραφικές περιόδους. Σε αυτήν την χρονική συνθήκη ο πειραϊκος σύλλογος κινείται πιο εντονα σε 2 πόλους μετά την απόκτηση του έμπειρου Έλληνα διεθνούς δεξιού μπακ, Μανώλη Σάλιακα.

Πρώτον στο κομμάτι του γκολκίπερ για την περίπτωση της οριστικής πώλησης του Τζολάκη στην ομάδα της Χαλ (κάτι εκτιμάται ότι ίσως γίνει μετά τους αγώνες με τη Ναϊμένγκεν). Σε μία θέση όπου είχε στο κάδρο του για την θέση του Χανιώτη τον έμπειρο Στέφαν Ορτέγκα και όχι μόνο.

Και αυτό διότι από την Κροατία προέκυψε το όνομα του Λιβακοβιτς και μάλιστα στην λογική ότι πλησιάζει στο Λιμάνι και είναι να κλείσει άμεσα. Οι δε κροατικές πηγές μιλούν για 90% ποσοστό του του να κλείσει ο έμπειρος πορτιέρε στους Ερυθρόλευκους.

Ο 2ος πόλος είναι το νεο οκτάρι που η στόχευση είναι να βρεθεί και να κλείσει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Πάνω σε αυτό υπήρξε το απόγευμα της Πέμπτης διαψευση ότι η ομάδα ασχολείται με τον 31χρονο κα έμπειρο Γερμανό μέσο, Λέον Γκορέτσκα (που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την ομάδα της Μπάγερν Μονάχου).

Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει η θέση του αριστερού μπακ όπου μόλις πουληθεί ο Ορτέγκα, που μοιάζει το πιο πιθανό, θα χρειαστεί διάδοχός του. Υπάρχουν και εκεί δηλαδή διεργασίες και ενώ στην Αργεντινή επιμένουν ότι γίνονται ξανά συζητήσεις με τη Ρίβερ για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ του Ολυμπιακού.