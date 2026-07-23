Σάλιακας: Επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του

Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό, με τον Έλληνα μπακ να επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στο λιμάνι του.

Η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά, με τον Έλληνα μπακ να επιστρέφει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, μετά από μία επταετή απουσία. Μάλιστα ταξιδεύει σήμερα (23/07) στην Ολλανδία για να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος αναμένεται να πλαισιώσει τον επίσης νεοαποκτηθέντα Πάμπλο Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών, ήταν πολύ θετικός στην επιστροφή του στην πατρίδα και ειδικά στον Ολυμπιακό, καθώς είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Εξίσου σημαντικό όμως για την ίδια την ομάδα είναι η απόκτηση γηγενών ποδοσφαιριστών που ξέρουν το βάρος και τη σημασία του να αγωνίζονται για τους Ερυθρόλευκους.

Θυμίζουμε πως ο 29χρόνος διεθνής είναι προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, ενώ το 2014 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου και κατέκτησε 3 σερί πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ελλάδας.

Ακολούθησαν δύο επιτυχημένοι δανεισμοί σε Καρμιώτισσα και Χανιά προτού μετακομίσει το 2019 στη Λαμία. Ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, πριν ταξιδέψει στην Γερμανία το 2022 για να ενταχθεί στην Ζανκτ Πάουλι. Με τη φανέλα της ομάδας από το Αμβούργο, ο Σάλιακας κατέγραψε 120 συμμετοχές, οι 47 εκ των οποίων έγιναν στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, τη Bundesliga, πετυχαίνοντας παράλληλα 9 γκολ και 12 ασίστ.