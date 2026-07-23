Στα 31 του χρόνια ο ύψους 1.88 μέτρων Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν είναι ένα άγνωστο όνομα για τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί κατά περιόδους με τον πειραϊκό σύλλογο. Τι άλλαξε τώρα;

Σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές ο έμπειρος και διεθνής πορτιέρε πλησιάζει προς το να κλείσει στον Ολυμπιακό αποχωρώντας από τη Φενέρ με την οποία έχει συμβόλαιο. Και ενώ ήταν να κλείσει στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ οι πηγές του κροατικού Germanijak μεταδίδουν ότι ο επόμενος προορισμός του θα είναι ο Ολυμπιακός με έναν αστερίσκο τον τραυματισμό του, ο οποίος πρέπει να τσεκαριστεί.

Ο Ολυμπιακός πάντα με βάση τις ίδιες πληροφορίες είναι διαθεσιμος να καταβάλλει ακόμα και 4 ή 5 εκατ. ευρώ που φέρεται να ζητά η Φενέρ για τον παίκτη. Πάνω στο ίδιο πλαίσιο η κατεύθυνση είναι ότι ο άλλοτε πορτιέρε των Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Χιρόνα μπορεί να πιάσει Λιμάνι ακόμα και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.