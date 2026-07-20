Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας με τον Χρήστο Κόντη να έχει στη διάθεση του 27 παίκτες.

Μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων στο ΒΑΚ ο Κυπελλούχος ΟΦΗ είναι έτοιμος για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας.

Ο Όμιλος ανακοίνωσε την αποστολή των 27 ποδοσφαιριστών που θα δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Πέρα από τους νεαρούς Κουτσουπιά και Ασμαριανάκη, εκτός έμειναν ο Μάρκο Ράκονιατς και ο Ίλια Βούκοτιτς, οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του Έλληνα κόουτς και μένει τις τις επόμενες ημέρες να ξεκαθαρίσει το πως θα αποχωρήσουν από το Ηράκλειο.

Βασικός στόχος των Κρητικών είναι στην Ολλανδία να βρεθεί άμεσα και ο φορ, με το κλαμπ να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Κέναν Κόντρο. Παράλληλα κινητικότητα υπάρχει στις τάξεις των Κυπελλούχων και για την απόκτηση εξτρέμ.

Η αποστολή του ΟΦΗ θα αναχωρήσει αύριο, Τρίτη (21/7), από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5/8.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης.