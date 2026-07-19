Η περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα παίζει για την ΑΕΚ όπως έγραψαν στο Ισραήλ, με τις διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Μπερ Σεβά να είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όσα ανέφερε νωρίτερα ο Ισραηλινός ρεπόρτερ Όρι Κούπερ περί πρότασης της ΑΕΚ στη Χάπεολ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα έχουν βάση καθώς όπως προκύπτει από το Ισραήλ η Ένωση είναι σε ανοικτές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Ισραήλ, η Μπερ Σεβά αξιώνει ένα ποσό στα 3,5 ως 4 εκατ. ευρώ για τον Κάνγκουα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπερ Σεβά ως το καλοκαίρι του 2028.

Η ΑΕΚ σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το Ισραήλ φέρεται να προσφέρει αρχικά ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,5 εκατ. ευρώ με τις συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών να είναι σε εξέλιξη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με την ΑΕΚ να κινείται ενεργά στο μεταγραφικό μέτωπο καθώς όπως είχε πει και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να κλείσουν μία με δύο προσθήκες για να τις έχει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Το who is who του Κινγκς Κάνγκουα

Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια έχει ξαναγραφτεί το περσινό καλοκαίρι για την ΑΕΚ, ενώ λίγο αργότερα την αντιμετώπισε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο βραχύσωμος μέσος (1,70μ.) είναι ένα κλασικό οκτάρι, ωστόσο μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Αναδείχθηκε MVP τη σεζόν που μας πέρασε με τη Χάποελ Μπερ Σεβά κατακτώντας τον τίτλο στο Ισραήλ και πραγματοποιώντας 40 συμμετοχές με 12 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.