Ο Παναγιώτης για τον αγαπημένο του Ολυμπιακού θα κάνει στο σύνολο ένα ταξίδι 12 ωρών με αυτοκίνητο. Ολλανδία - αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Οι φίλοι των Πειραιωτών δίνουν το δυναμικό τους παρών και μάλιστα από αρκετά νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στο Ναϊμέγκεν. Όλα αυτά φυσικά για το Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακό, τον επαναληπτικό του 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Υπάρχει κόσμος που ταξίδεψε από Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο και όχι μόνο και βέβαια και φίλοι του συλλόγου από την Ολλανδία και διάφορες περιοχές της.

Ο Παναγιώτης ταξίδεψε με τον φίλο του οδικώς από τη γερμανική πόλη Σβάινφουρτ στο Ναϊμέγκεν. Έκανε μία διαδρομή έξι ωρών οδικώς και φυσικά θα έχει ένα ταξίδι 12 ωρών στο σύνολο. Δείτε τι είπε στο Gazzetta για τα ταξίδια του για τον αγαπημένο του Ολυμπιακού, τη Ναϊμέγκεν και όχι μόνο.